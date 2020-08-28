生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 面對的事表面並無不妥，但最好能多作深層思考，會發現不妥的地方。

牛：→ 跟整年未見的長輩碰頭，馬上與他們來個熱情擁抱，讓他們暖在心頭。

虎：→ 今天千萬別喝酒，如喝醉了的話，必會惹來無窮的後患。藍色能助運勢。

兔：↓ 情人的橫蠻無理使你的心情變差，宜將情緒冷靜一下，先睡一覺再算吧！

龍：↓ 金錢和物質運都下挫，你很容易買到一些不該買的東西，令你心情沮喪。

蛇：→ 不要沉溺於往事之中，老想着過去不快的事情，只會令你心情不斷下沉。

馬：→ 工作上可以表現得強悍一點，不要作無謂的忍讓，這樣只會讓人看扁你。

羊：↑ 今天運氣不錯，適合提前展開你的計劃，令你有更多時間來面對問題。

猴：→ 工作計劃進展仍然過於緩慢，是時候加把勁，快快完成這些繁瑣工作吧。

雞：↓ 是日沖煞，這天控制不了脾氣，向愛侶發火了，冷靜下來才發覺自己錯。

狗：★ 做任何事只要有目標及有計劃地行事，成功機會率自然會大幅度提高。

豬：↑ 與家人到外面吃頓好的，歡欣的氣氛令你倍感溫馨。綠色有助運勢提升。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌