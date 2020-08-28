丁子朗偷偷暗戀湯洛雯：未入行已經鍾意佢！

無綫力捧上位的藝人余德丞、吳業坤、黃庭鋒、丁子朗齊齊接受邵氏節目《TIGER'S TALK》主持伍詠薇及林盛斌（Bob）的訪問。庭鋒表示自己於英國返港後讀中文大學，之後於國際學校教了三年體育，他坦言自己有個學生的母親是陳芷菁，係對方帶入行。伍詠薇大膽坐在他大髀問他於國際學校教書時，多不多媽咪級Fans？庭鋒謂 :「當時有個日本媽媽，比較後生，我係教佢個仔游水，佢會等埋我放學，自己着住短褲背心喺操場度拉筋，我兜後門走，好尷尬。」

阿Bob指有人爆子朗可於電視城各層橫行，甚得高層歡心時，子朗笑言因為自己㩒錯𨋢。近兩年子朗有不少機會，他笑言自己酬勞比較平，任勞任怨任做，坦言入TVB第一個工作就是台慶主持，覺得好好彩。Bob問吳業坤有沒有想過會做到今日成績時，吳業坤居然大口氣謂:「冇諗過犀利到咁嘅！」伍詠薇即謂:「你真係乜鬼都夠膽講！黐線㗎！」

而余德丞表示以前曾參與無綫劇集《幕後玩家》飾演記者，當時首次拍劇的他，經驗不多，但卻遇到好同事。「我好記得當時同場有訓練班同學李興華、朱斐斐，佢哋同我分對白，話有對白點都有show錢出，我當時講對白講得唔好，俾導演話，興華仲幫我頂咗，我真係好記得，內心真係好多謝佢！」

兩位主持問到四位心目中的女神同事是誰時？入行四年的丁子朗坦言自己鍾意湯洛雯，未入行已經喜歡她，他謂:「我真係覺得佢好靚！（會否嬲咗馬國明？）唔會，可遠觀而不可褻玩！」吳業坤即寸他謂：「咁你即係話馬國明褺玩佢？」伍詠薇即打他謂：「死仔！人哋拍拖你話人哋褻玩！」余德丞指自己鍾意運動型，如蔡思貝般，但又謂：「但唔exactly佢嘅為人！」全場爆笑。吳業坤就喜歡馮盈盈，坦言:「好正！因為我兩個人獨處時比較靜，所有另一個嘈啲緊要，我接受嘅，而且佢真係好索嘅！」至於庭鋒指自己喜歡朱千雪，指她笑容好開心。