百老滙推「Enjoy your Staycation!」活動　讓您身心得以舒展

BT21 MEETS BROADWAY造型禮品包括露營燈及營旗套裝、睡袋、露營墊及不銹鋼杯連匙等，至啱帶去Glamping用！（客戶提供）

【營業資訊】總想離開繁忙的都市，外出旅遊？與其出一趟遠門、到旅遊勝地人擠人，倒不如留在香港Staycation，感受當中的悠閒生活，讓自己在百忙之中喘一口氣，享受您的周末假期！

百老滙推出全新推廣活動「Enjoy your Staycation!」，由即日起至2020年11月30日，於百老滙選購指定牌子及型號之家庭電器、健康或電子美容產品，即可獲贈指定BT21 MEETS BROADWAY造型禮品或innisfree護膚禮品乙份。數量有限，換完即止。

Staycation首選：入「營」入格的 #BT21

講到Staycation又點少得Glamping！與家人或好友搭起帳篷、聊聊天、欣賞大自然風景。這樣的戶外露營生活既悠閒又寫意，更能感受度假氛圍。百老滙聯同韓國LINE FRIENDS旗下的BT21，推出型格又實用的造型禮品，包括露營燈及營旗套裝、睡袋、露營墊及不銹鋼杯連匙等，至啱帶去Glamping用！一於約埋BT21同一大班朋友仔，共度一個至型至Chill及與別不同的Staycation！

讓肌膚休息的島嶼 #innisfree

另外，百老滙亦聯同源自韓國人氣護膚品牌的innisfree，為您帶來一系列熱賣的護膚產品，包括爽膚水、乳液、面膜及護手霜等。innisfree以自然主義為首，主打以天然原材料製成的產品，讓您盡情享受純淨大自然為肌膚帶來的能量與生氣，從此打造健康的肌膚。