【營事檔案】酸辣肉絲薯仔絲　減油改良版

炒薯仔絲鍋氣十足，的確是一道食不停口的美食，可是這道菜用上很多油烹調，現在這道改良版是減油之作，健康得多了。（作者提供）

經常在排檔看到炒薯仔絲，鍋氣十足令人垂涎三尺。但事實上，美味的背後是用了很多的油，而今次和大家介紹的就是改良後的健康版酸辣肉絲薯仔絲，在食譜中只用新鮮辣椒和白醋便已經令菜式足夠惹味，配搭爽口的青椒，令整碟餸的口感層次提升。

薯仔 提高飽肚感

首先說一說薯仔，它是一款脂肪含量低但同時含有豐富的澱粉質，能提高飽肚感。此外，薯仔亦含有維他命C、B3和鉀質。薯仔所含的鉀質在一眾蔬菜屬較高，鉀質能幫助身體平衡鈉質水平，有助降低血壓，亦能幫助排走多餘水分。

青椒 幫助吸收鐵質

至於青椒就含有維他命C，當中的含量和其他蔬菜比較下更是名列前茅，每100克的煮熟青椒便含大約73.9毫克的維他命C，根據衞生署的指引，成年人每天建議攝取不少於45毫克維他命C，所以進食100克青椒，便能滿足一天的維他命C最低的攝取需求。而維他命C除了能幫助身體增強抵抗力外，亦能幫助人體吸收鐵質和合成骨膠原，從而有助減少患上貧血的機會和幫助維持皮膚彈性。

【酸辣肉絲薯仔絲】

材料：

薯仔 1個

瘦肉 100克

辣椒 1條

青椒 1/2個

蒜頭 3粒

薑 2片

調味料：

鹽 1茶匙

白醋 1茶匙

醃料：

豉油 1茶匙

糖 1茶匙

做法：

1.把薯仔、瘦肉和青椒切絲，蒜頭切蓉，薑切片，全部備用。

2.把瘦肉用醃料醃約15分鐘，備用。

3.熱鑊先爆香薑和辣椒，放入蒜蓉炒香，先兜起備用。

4.將薯仔炒至軟身後加入肉絲，炒至7成熟時放入青椒和調味料後，翻炒3分鐘便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。