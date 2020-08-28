神秘鑽戒閃爆！1D成員Liam與粉絲女友傳訂婚

26歲的英國著名男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne近日被傳與拍拖兩年的20歲美國模特兒女友Maya Henry訂婚。

二人昨日於倫敦一餐廳拍拖撐枱腳時女方被影到戴住閃爆的巨型鑽戒，因而被傳二人已訂婚。有指隻戒指價值300萬英鎊。據知因為疫情，二人將訂婚一事保持低調。查實早於2月開始二人因一同隔離抗疫已消失一段時間直至6月才蒲頭，一同出席倫敦的抗警暴示威。

Maya本身是1D的粉絲，15歲時出席他們的演唱會，完騷後在粉絲見面會時與他首次認識，並與Liam面貼面合照。3年後二人傳拍拖並被拍到於法國康城齊齊遊船河，當時Liam才與歌手女友Cheryl分手6星期。Liam與Cheryl育有一子Bear。

來自德州的Maya來頭不少，曾為多本時尚雜誌拍封面照，亦為多個國際時裝品牌行騷。未與Liam拍拖之前已在社交平台有好多粉絲。仍是求學的她曾受訪表示計劃畢業後成為人權律師。而她出身富裕家庭，家人於她15歲生日時以過百萬美元為她舉辦一個大型生日派對，更重金禮聘名歌手Nick Jonas以及Pitbull在派對上表演。