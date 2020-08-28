5G串流打機　雲遊戲平台UGAME始動

5G技術帶來極高網速，除了煲劇快咗，更衍生出各種雲端服務。中國移動香港日前就宣布跟雲遊戲公司Ubitus合作推出全港首個5G雲遊戲平台UGAME，透過專利GameCloud雲端運算解決方案，讓用戶毋須把遊戲下載或安裝到手機上，就能暢玩超過80款手遊，涵蓋動作、冒險、格鬥、休閒合共8大種類，當中包括《Trine 4: The Nightmare Prince》、《The King Of Fighters XIII GALAXY EDITION》、《LEGO Harry Potter》、《LEGO Marvel Super Heros》等，預計年底更會增加至100款以上，讓機迷打餐飽！

中國移動香港客戶現凡申請指定5G服務計劃，即享24個月UGAME VIP會籍；非客戶也可以月費$78登記成為UGAME會員。官方更宣布於8月28日起舉辦一連三星期的「5G UGAME夏祭盃」比賽，每星期送出豐富禮品，包括遊戲主機、遊戲、電競滑鼠、UGAME會籍、UTV盒子、UGAME手掣及多款智能家居產品，自問打機叻就記得參加喇！