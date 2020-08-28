居家工作　都要防光害

疫情稍稍受控，但仍有不少打工仔要Work From Home。乖乖的留在家中自然是抗疫的有效方法，但卻防不住炙熱的陽光和電子產品的藍光。以為在家抗疫可以疏於防範比肌膚抖一抖，那就墮入光設下的陷阱了。謹記在室內都要好好防光害，否則光老化和黑色素就會找上門呢！

室內都要防曬、防光？

來自陽光的紫外線分為長波紫外線UVA和中波紫外線UVB，根據美國癌症協會（ACS）的報告，一般的窗戶玻璃只能隔絕UVB，無法阻擋UVA。而UVA更可以直達皮膚的真皮層，產生黑色素、瓦解膠原蛋白，令肌膚老化、色素沉澱、乾燥、敏感，對皮膚傷害極大，不得不防。

除了太陽的紫外線外，其實燈泡、捕蚊燈等都有紫外線，會對皮膚造成傷害。不過如今大部分的照明改用了不會產生紫外線的LED燈，所以減少了這方面的問題。而即使使用傳統的燈泡和紫外線產品，只要保持距離（30cm以上）亦可避免。

另外還有一種光比紫外線更貼近我們的生活，那就是電子產品產生的藍光（HEVL）。無論是人手一部的手機，還是平板、電腦、電視等的3C產品都會釋出藍光。藍光擁有比紫外線更高的能量，能更深入滲透皮膚的真皮層，同樣也會引起老化、色素沉澱、瓦解膠原蛋白等問題。要防止藍光的傷害，除了可以貼上防藍光的屏幕貼外，亦可以使用有防藍光功能的護膚品和化妝品。

防曬系數的要求？用量？

雖然玻璃不能完全隔絕UVA，但也一定的程度上阻隔了一部分能量。因此在室內不需要很強的防曬產品，防曬系數達SPF20-30、PA++/+++的產品已經足夠應付。用量方面全臉的防曬用量是「10元硬幣」的大小，補塗也是相同的用量。

物理防曬？化學防曬？

市面上所售的防曬產品中有分物理性防曬和化學性防曬，還有結合兩者優點的混合產品。物理防曬是在皮膚表面建立保護層，把紫外線反射出去，防曬成分只有二氧化鈦Titanium Dioxide （TiO2）和氧化鋅 Zinc Oxide （ZnO），性質溫和，不會對肌膚造成刺激，敏感肌和痘痘肌也可使用。化學防曬則利用化學分子結構吸收光線、中和紫外線能量，分子較小，有滲入肌膚的可能，防曬系數普遍較高。

在家使用防曬可考慮選用純物理防曬產品，它對肌膚有更高的安全性和穩定性，防止化學成分滲入肌膚，既有足夠的防曬系數，而且在沒有流失的情況下可以不用再次補塗，十分方便。再者，含氧化鋅的礦物型物理性防曬可防止某種程度的HEVL。