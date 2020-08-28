與紀香婚後心態改變！片岡愛之助與私生子關係密切

最近參演收視熱爆日劇《半澤直樹2》扮乸型稅務官「黑崎」的歌舞伎演員片岡愛之助，再度人氣急升，而他多年前曾爆出私生子醜聞又再被傳媒翻舊帳。

2011年，片岡被雜誌踢爆同夜店女公關B小姐私下育有一名私生子，他在記者會否認此事，但後來遭B小姐踢爆他十多年來不聞不問，不但沒有跟兒子見面，甚至連電話電郵一句問候都沒有。2016年片岡與紀香結婚不久，片岡突然被爆要求驗DNA釐清父子關係，令B小姐非常憤怒。當時雜誌猜測他是否想將歌舞伎的技藝交棒給私生子，但已被網民狠批他太無情。不過，事隔多年，他與兒子及前女友的關係出現變化。

8月中旬，記者在關西一個寓所前，見到身穿T恤短褲的年輕人正在仔細打掃門前，他短髮眉毛濃密，似足片岡，這名年輕人就片岡的私生子，他目前是一名大學生。雜誌指當年B小姐懷孕後，兩人進行多次商量，最終決定將BB生下來，在大阪買屋一家三口同住。但小孩4歲時，仍在歌舞伎行業學習的片岡，決定捨棄兩母子出走。之後B小姐獨力撫養兒子及供書教學。2016年，片岡同紀香婚後心態有所轉變，突然好想見回兒子，自此之後，父子見面的次數增加，關係變得愈來愈密切。