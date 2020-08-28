全新Staycation優惠：港島區

港島區高質的五星級酒店林立，近日各大酒店都推出住宿優惠吸客，既有以美食作招徠，又有不同種類的主題，讓大家留在酒店不用出街，都已經有度假的感覺。

舌尖遊世界

金鐘香港JW萬酒店由即日至9月30日推出「80味環遊世界」嘗味度假之旅，由酒店專業餐飲團隊搜羅全球最新鮮及獨特的食材及佳釀，並以世界各地的精選滋味為靈感，設計出80個地區的地道風味饌，而「JW嚐味度假旅程」包住宿一晚、每日雙人自助早餐，以及於酒店旗下其中一間餐廳指定的雙人餐飲，如高級中菜廳、池畔餐廳及西餐廳的精選套餐，還有自助午餐或加指定價錢享用自助晚餐等，大家可以按個人喜好，食勻全世界。

酒店食外賣

香港四季酒店由現時至9月13日期間，與餐飲集團合作推出「嚐味之旅」住宿優惠。大家可入住於豪華山景客房，休息過後於房內使用餐飲集團旗下的外賣程式，向指定餐廳點餐，然後品嘗精美的2人晚餐（每晚有HK$1,000消費額），於豪華酒店房內柯打高級餐廳美食，新鮮感十足，第二天則可享酒店的雙人早餐。

輕鬆度周末

西環港島太平洋酒店由現時至9月30日逢星期五及六推出「食·住好週末」優惠；客人入住尊尚客房後，可於餐廳享用周末早午精選餐，主菜包括有招牌海南雞飯及香煎安格斯肉眼配黑椒汁等，之後慢享用各式甜品，悠閒度周末。

彈性入住時間

銅鑼灣富豪香港酒店由現時至9月13日推出「嘆、住、食」套房住宿計劃，客人可免費升級住行政套房，除享用早餐外，還有高級中菜廳安排的菜式直送房間。若然想在酒店旗下餐廳惠顧，可獲7折價錢，另外，還附送旅行裝潔面乳，最開心是可自由選擇入住和退房時間，感覺更有彈性。

慶典為主題

中環香港美利酒店由9月1日至10月31日，推出「美利慶典」住宿優惠，客人如於星期五至日預訂房，可免費升級至下一級別，星期一至四（公眾假期除外）則可免費雙重升級。入住後可於指定餐廳享用雙人早餐、雙人2道菜午餐或美利下午茶，每晚於客房或指定餐廳享用3道菜雙人晚餐。若然有特別要求，可選花束或主題氣球布置，在熱烈的氣氛下享用免費氣酒酒，必定印象難忘。