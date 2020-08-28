鬼才導演捧人當食生菜　G.E.M.章子怡爭住出鏡

內地綜藝節目五花八門，《我是歌手》、《極限挑戰》、《演員的誕生》、《中國有嘻哈》、《王牌對王牌》等高收視節目，均吸引不少紅星名人參與，同時製造不少茶餘飯後話題，更為藝人帶來不少機會，如歌手鄧紫棋在《我》中一鳴驚人，迅即紅遍內地。綜藝節目的導演是整個節目的總舵手，憑其超強導演能力以及敏銳的觸覺，提升節目娛樂性及話題性，近年洪濤、吳彤、嚴敏及車澈，戰績彪炳，是「內地四大實力派鬼才導演」！

洪濤 代表作：《我是歌手》

洪濤在90年代初是紅極一時的電台音樂節目主持人，加入湖南衛視成為《超級女聲》、《舞動奇迹》、《快樂男聲》等的導演，之後更成為《我是歌手》總導演，創造了收視奇迹，最令觀眾難忘的，是他每次負責公布名次時一副既淡定又鐵面無私的模樣。歌手鄧紫棋參加《我》第二季並獲得亞軍，並迅即紅遍內地，而李克勤、張信哲及容祖兒等更助陣《我》第四季，洪濤曾說選擇歌手視乎演繹能力，及展示歌手以往未有過的亮點。

吳彤 代表作：《王牌對王牌》《演員的誕生》

《王牌對王牌》及《演員的誕生》是吳彤得意之作，身為內地綜藝中流砥柱的他是「綜藝才子」，成功關鍵是掌握年輕觀眾的口味，並善於用人，能把不同形象的藝人擦出火花，如《王》中把關曉彤等人塑造成親民入屋的「王牌家族」，不少紅星黃曉明、王祖藍及Angelababy等在《王》創出不少話題，又邀得女星章子怡參加《演》，最經典是和評審之一的劉燁即場吵架又拍枱，令現場眾人驚呆，最後原來只係示範演技，立刻成為熱搜。

嚴敏 代表作：《極限挑戰》第一至第四季 《說唱新世代》

黃渤、孫紅雷、黃磊、羅志祥、張藝興及王迅這六位風格及年紀各異的藝人，走在一起主持《極限挑戰》挑戰各種高難度任務，並發揮當中的兄弟情，令觀眾看得有笑有淚。身為第一至第四季的總導演嚴敏，因創意多多，是內地炙手可熱的綜藝導演，他曾說以「永遠不重複自己」為目標。離開《極》後執導李宇春及黃子韜等助陣的《說唱新世代》，把比賽變為生存遊戲，選手要面對不同考驗。

車澈 代表作：《中國有嘻哈》《中國新說唱》

吳亦凡在《中國有嘻哈》說：「你有free style嗎？」成為潮語，身為《中》導演的車澈，令Rap文化走向主流舞台，令華語hip hop發光發熱，改寫華語樂壇發展。在上海戲劇學院畢業的車澈擔任《加油！好男兒》、《中國達人秀》、《舞林大會》及《蒙面歌王》等的導演，更是張藝興等助陣的《我是唱作人2》的總製片人。