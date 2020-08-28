邵音音為乜唔慶祝70歲？太保唔怕隔離撐陳果開戲

由陳果執導的電影今日安排探班，陳果表示電影在一個月前，正值第三波疫情開始時開拍，當時都有擔心：「邵音音當時傳咗好多疫情發生嘅地點畀我，我當時都諗咗好耐究竟開唔開拍，諗住遲啲疫情會慢慢減少，但一停就冇飯食，冇得揀，非拍不可。」陳果稱拍攝時做足安全措施，演員需要量體溫、戴口罩及消毒：「如果一個有事，就好大件事，我哋拍攝時都驚，因為人太多。」

另外，今日適逢邵音音的70歲生日，一眾演員送上蛋糕為她賀壽：「70歲係人生一個階段，對我嚟講呢套係我最好嘅電影，呢個角色係我最好嘅生日禮物。」她笑言其角色在戲中一句對白也沒有：「都係難做，但又唔係好難，因為只係坐喺度，講我98歲有腦退化，我每日要花四個鐘化妝，三個鐘化妝，我好鍾意個角色。」講到生日如果慶祝，她透露昨日已跟家人食飯慶祝：「女人係慶祝71歲，明年會大搞，希望唔好有疫情，否則只能兩個人食飯。」

而定居台灣的藝人太保來港拍攝陳果導演的電影，太保透露跟陳果相識三十年，對方一句說話，即時飛來支持：「今次拍得好開心，套戲同好多年前嘅殭屍片感覺差唔多，好玩、刺激又搞笑。」另外，提到他憑《殘值》入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎，他笑言：「啲獎好似黐住我唔肯走。呢套劇係做綠葉，講我係一個黑社會，好多觀眾鍾意我做壞人角色，好過癮。（有冇信心攞獎？）冇話信唔信心，入到圍就好開心，得唔得到獎就隨緣，得到觀眾同評審嘅認同比較開心。」他稱拍畢該電影後暫不回台灣，因為稍後又要在港拍拍另一部電影，並希望疫情早日過去。