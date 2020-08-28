李幸倪靠香港電影學廣東話　家人隔空唱歌慶生

歌手Gin Lee（李幸倪）每兩星期舉行一次《Gin Lee Music Suite》線上音樂會，第三回昨晚舉行，主題是「祝我生日快樂」，各地歌迷線上慶祝Gin本月26日生日，她更獲得馬來西亞家人隔空唱歌慶祝，令她驚喜不已。

是晚她穿上一襲背面縷空的紅色長裙，更帶了「老細」愛貓到現場一起慶祝生日，這次Gin挑選的歌曲對她而言都充滿意義，代表她一路走來的音樂旅程，她說：「我中學時候好鍾意香港電影，雖然當時唔識廣東話，但不停聽好多廣東歌，又狂背歌詞，對我係一個啟蒙，影響我好多。」

昨晚她特地挑選《明天我要嫁給你》唱，她好喜歡偶像王菲，雖然還未睇過王菲的演唱會，但今次線上音樂會的結他手Dodong，是當年幫王菲演唱會彈奏這首歌，因此Gin與Dodong合作演繹此歌別具意義。

在生日這個特別日子，Gin最想多謝媽媽，所以第一時間問媽媽這次想聽甚麼歌，她點了《Get Here》。已經超過半年無見家人，她坦言好掛住屋企人，希望可以快些見面。在音樂會尾聲，家人隔空送來驚喜，爸爸打鼓、姐夫彈低音提琴、姐姐唱歌、媽媽負責拍攝，他們更與Gin隔空合唱，對她而言是一份幸福又窩心的生日禮物。

歌手Gin Lee（李幸倪）日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，Gin透露因參與彭秀慧的戲劇班而與對方結緣，她自爆曾經有一堂課堂，導師彭秀慧要求大家透過鬧交來宣洩Energy，不過Gin因未能做到，而躲在一角落淚。處女座的Gin，又表示對做事的原則和工作十分執着，不過問到她對另一半要求是否很高、很執着時，Gin卻笑說：「要看某些事，但跟我拍拖有一個好處，我一定不會跟對方爭吵，若有事發生，我會待消化了事件後，用一個很平淡的語氣及心情對他說出來。」