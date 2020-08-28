BAPE®最新聯名　向一代性感尤物致敬

瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）被喻為20世紀最公認的性感女神，她的名字多年來於演藝界、藝術界、美國政壇以至神秘陰謀論等範疇都經常被人提及，雖然離世（1962年）至今已經接近六60年，但其顛倒眾生的性感尤物形象無可代替。於40、50年代活躍於美國影壇的瑪麗蓮夢露，於當時被荷里活視為最出色的演員及模特兒，因此不論於公開或私人場合都拍下無數經典照片，甚至被認為是20世紀拍照最多的女人。是次潮流品牌A BATHING APE®就以瑪麗蓮夢露為主題，推出一系列加入其美艷動人經典照片的聯名Tee款，好讓大家可以去懷緬這位永恒的性感女神。

此次A BATHING APE® x Marilyn Monroe聯名系列同步推出男女裝尺碼及黑白兩色選擇，而Print Tee款上的照片由美國Authentic Brands Group獨家授權Marilyn Monroe Estate使用，都由與瑪麗蓮夢露關係友好的攝影師Sam Shaw及Milton Green所拍攝，6款Print Tee設計均以獨特的藝術手法呈現，將瑪麗蓮夢露的經典性感形象與BAPE®的標誌性迷彩圖案完美結合。