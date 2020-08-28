放寬晚市堂食！譚俊彥：畀條生路我哋就好

放寬晚市堂食時間可延至晚上9時的措施，今晚終於生效，有投資飲食業的藝人都齊聲鼓掌，雖然晚上九時便要關門、每枱只可坐兩人，但都總算曙光初現。經營西餐廳的譚俊彥受訪直言：「有幫助，托賴之前開番嗰幾晚都滿座，希望依家慢慢會好番啲，畀條生路我哋就好。上個月係蝕嘅，做外賣唔會有好多錢，但係都一路叫員工返工，可以有時間試菜，所以依家會推出新菜式，我點都會撐落去。雖然放寬咗，但防疫仲係好緊要，如果確診數字再上升再叫停就麻煩。」

經營燉湯店的莊思明說：「一知道晚市可以開到夜晚九點，我哋即係有準備功夫，例如店舖清潔再徹底啲，等食客入嚟食得安心啲。老實講我哋有啲門市平日真係做到九點啫，而幫襯嘅食客通常好少一家大細嚟，所以限坐令同時間上對我哋影響唔算好大，不過有番堂食當然歡迎，無論點都對生意有一定嘅幫助。」

另外，有投資美容院的藝人湛琪清，對於美容業能夠「解封」，她開心回應說：「我今日都返咗公司睇吓大家準備成點，Booking都滿晒啦！除咗我開心，所有員工同啲客都好開心，佢哋好想做Facial。我哋一定會加強清潔，員工工作時會戴眼罩同口罩。」

除了食肆、美容院重新營業外，電影院亦開始運作，不過卻受限坐令、戲院內不能飲食等措施所限制。東網曾走訪旺角及尖沙咀等戲院，人流反應依然一般，而韓片《屍殺半島》半日票房過百萬，可謂疫市奇葩。