石詠莉做影后開心到跳起　同鄧健泓浸浴慶祝

鄧健泓（Patrick）首次執導、由太太石詠莉（Sukie）擔任女主角的微電影《Dreams come true》獲「最佳微電影製作大獎」銅獎，而Sukie則奪得「最佳微電影女主角」金獎，成為微電影影后。Patrick指：「得到兩個獎項好開心，特別係 Sukie 攞到女演員金獎，我都好 proud of 佢。」

Patrick諗起Sukie獲獎一刻的反應，不禁笑說：「啲人成日話開心到跳起或者開心到飛起，Sukie等緊賽果時，第三名、第二名唔係佢，咁佢有啲緊張，原本佢係坐喺度，到知道自己得金獎時，佢好大聲嗌咗出嚟，然後跳高咗，不停跳咗三、四吓，咁我當然要配合佢企起身，佢就捉住我隻手，好似小朋友攞獎咁，佢尖叫嘅歡呼聲，上下五層樓都應該聽到。」問到兩人會如何慶祝？Patrick笑謂：「我哋嘅慶祝方法係浸浴。」

成為微電影影后的Sukie，直言獲獎受寵若驚：「我多謝番鄧導，佢功不可沒。」Patrick指老婆得獎開心到跳起，Sukie笑說：「呢次網上舉行頒獎禮新鮮感好大，喺收到消息嘅時候我係開心到彈起咗同尖叫，重點係我冇諗過自己可以彈到咁高！哈哈！呢次喺屋企着住睡衣、唔化妝等消息公布都係好大體會，可以盡情嗌，將自己嘅興奮表露無遺。」