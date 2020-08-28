﻿【美女饕廚】壽司店篇：世界最難訂位壽司店（下）

上期講到與友人到中環五星級酒店內的日本著名壽司分店，其位於東京的總店、被譽為世界上最難訂位的壽司店之一的餐廳品嘗巧手壽司，嘗過幾度前菜後，今日介紹主角──壽司。

先來的是金目鯛，質地非常柔軟細膩，咬下去除了米飯的醋酸味外，還額外散發多了一種輕微酸的香氣，原來是來自柚子皮，大大刺激了食欲。這叫平衡的味道，既是科學又是藝術呢！之後是白蝦刺身，白蝦是日本富山灣的天然特產，色澤呈白色，體積非常迷你，又輕又甜。

接着是新子壽司，「新子」是鰶魚幼魚，一般長5厘米以下，魚皮呈閃令令的銀色，處理起來格外費功夫，相當考驗師父的功力，醃漬時間亦需要依照魚的大小和肉質的微妙差異而一尾一尾的斟酌，連醃多一兩秒鐘都要計較，這樣每次吃的新子才會是同樣的味道。在我吞下的那一刻，壽司上面的新子和刺身下面的醋飯口味搭配得天衣無縫，大大逼出魚的鹹鮮香滋味，銷魂！

之後是吞拿魚，按理普遍會依次用吞拿魚背（赤身）、中Toro和Otoro奉客；而我一向以赤身的品質作為壽司店的標準，而這個赤身壽司簡直是這家店的光榮，十分柔滑細膩，鮮味極濃。

鰺魚（竹莢魚或池魚）配上少許日本細香葱和薑末，魚肉質地比較爽口結實，與之前吃的魚類型成了鮮明的對比，師傅以完美的熟成方法製作，魚肉入口猶如慢慢融化，令人回味。

緊接着是鮮嫩的魷魚，肉身肥厚，撒上一些鹽和一些柚子皮，刀𠝹了刻痕後令其質感非常柔軟兼帶點黏性口感。

熟蝦壽司可以說是另一驚艷之作，肉質鮮嫩肥美，蝦肉彈牙沒有多餘的纖維，鮮味極突出，吃到最後還帶陣陣甜味。

跟住的是我坐下以來一直等待的款式──馬糞雲丹壽司。來自北海道釧路，海膽太滑了，紫菜又很脆口，配上醋飯，非常完美。之後的海鰻亦相當出色，肉質綿密鬆軟，入口即化，微暖的鰻魚醬十分濃郁，亦不會過甜。

鯖魚是另一傑作，師傅總是很擅長創作「藝術品」，壽司之間夾着紫蘇葉，鋪上昆布薄層再撒上芝麻，用脆紫菜包着上菜，味道獨特，每個元素都完美地得到平衡，是極捧的體驗。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）