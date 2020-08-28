【唔拍唔知時運高】鄭希怡險錯失《姐姐》肥肉

鄭希怡近日因參加了大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，早前她接受內地傳媒訪問，提到初接到節目邀請時，也曾經猶豫，坦言自己憑甚麼被人點評，但後來想通，如果錯過了，就不知道自己可以拚命到此地步。

下月便39歲生日的她，問到會否覺得自己成團太遲？她笑説：「大家都叫我『已婚少女』，我從不覺得自己年齡很大，人生當中，做甚麼事都不算太遲，一切都是最好的安排。」她直言節目後，多了年輕觀眾認識她，她說覺得演藝團對於女藝人年齡很苛刻，只有很短時間演青春偶像劇，之後便要演媽媽角色，但在節目中，令大家看到30、40、50的女性都很精彩，她直言29歲時也曾對年紀有過焦慮，但時間過去又不覺得是甚麼一回事，覺得女性最重要是知道自己想要甚麼，愛自己多點，活在當下。

入行多年，鄭希怡經歷人生波折，對於現在翻紅的感覺，她說：「我以前確實經歷了一些高低起伏，但每個人不都一樣嗎？大家都在接受考驗，也正是因為經歷考驗後，才會覺得原來我可以。」笑言不僅是舞台上乘風破浪，她的整個人生都在乘風破浪，也不怕大風大浪。認為「紅」很重要，有商業價值，才有更多選擇工作的權利。