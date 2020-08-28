茍芸慧雪卵後「出事」　急Call白車送院執番條命

前華姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）2018年與「錫礦大王」後人陸漢洋（William）拉埋天窗，相當喜歡小朋友的她曾揚言要生夠四個，為丈夫開枝散葉。可惜事隔兩年依然未有傳出喜訊。據知原來苟姑娘依然醉心演藝事業，希望在這幾年內再度衝刺，還有希望圓夢做「新一代甜品女王」。兩夫婦經過一輪磋商後，決定雪卵以備日後不時之需。

早前，她的一班好姊妹為她慶祝生日，期間她更漏口風，透露早陣子接受了雪卵手術，期間不停多次打谷卵針，惟正值新冠疫情肆虐，加上同時間要應付法國甜品課程的畢業試，令她飽受壓力，幸好雪卵過程一切順利。就在她做完雪卵後有一段日子，她滿以為自己的身體狀況已經回復正常，加上心急想盡快投入工作，休息了一段時間後便急不及待做運動操Fit自己，於是在家附近跑步。

由於丈夫William忙於新公司的事情，苟姑娘不想打擾老公工作，故沒有叫他同行相伴，選擇獨個兒出門。起跑初期身體狀況還好，但跑了一段路後她突然感到身體有點不適，她亦不以為意，覺得只是久未上場做運動所致。期間William雖有打來問她情況，但她亦未有說出真相依然死撐。之後情況開始不妙，勁標冷汗及頭暈，她立即折返寓所休息。可惜情況持續變壞，出現呼吸困難，面無血色至幾乎休克，老公William被嚇過半死，最後急Call白車送太太入急症室治理。

經過醫生診治和一輪詳細檢查後，指她血糖超低，情況相當危險，幸好送院及時，不然會有昏迷以至有性命危險。幸好經過打針治理後，情況才得以好轉，化險為夷，其後留院幾日才康復，苟姑娘為自己的大意嚇親老公而歉疚，始終個人身體過於虛弱所致。

現時苟姑娘正透過服用中藥和做適量運動來調理身體，以作日後生B作最佳準備。苟姑娘透過經理人回覆：「上個月身體有少少唔舒服，有些低血糖，但現在已經冇事了，好多謝大家關心！」