J.Arie踢爆「偽人」嘴臉　被嫌奀當透明

歌手J.Arie打造的新歌《雙面哈菲》有精神病人的感覺，受到同行非議，覺得是不賣錢的作品，製作這歌源於她去年底所寫的日記，入行七年的她被演戲老師林家棟斥責：「呢個唔係你，點解你仲未肯真實面對自己，不如你承認你係咁變態有精神病，唔好再扮晒嘢喊苦喊忽，你唔係嗰啲囉。」所以她決定打開心扉寫日記：「就算我係為世不容、完全唔符合社會道德標準，我都要承認自己係一個咁嘅人。」

親揭瘡疤的她，將自己不見得光最黑暗一面呈現出來，但她情願這樣活得開心，她說：「就算大家話我黐線，歌手要有社會責任一定要正面，依家我跳出框框就唔理，係『毒辣』歌手。」以往她鏡頭前比較文靜比較正路，因為背負好多責任感，令她不夠膽行出一步表露最真實的自己，所以壓力是很大，回復自由身後做歌她覺得好輕鬆，也慶幸本身是樂天底，她笑說：「我隔幾日就坐喺度大喊，釋放所有負能量，喊完就繼續工作囉。」

在圈中眼見不少作狀的藝人，她笑言會在內心反白眼：「喺公眾場合應保持應有嘅社交禮儀，咁就要拎《雙面哈菲》出嚟，其實我哋同平常人一樣，個個都係咁，見人講人話見鬼講鬼話，啱傾咪傾，傾唔到偈咪禮貌打招呼算。」

她明白有人的地方就有是非，雖然未試過遭人背叛，亦未聽過一些好難聽的說話，她說：「如果咁都講得出手法未免太過低，反而有啲嘴臉見唔少，同你講緊嘢時，第二個紅啲或者有利可圖嘅人行過，嗰個人即刻轉移陣線，好似唔係好想同你講嘢，亦試過有啲拋物線咁當睇你唔到，我覺得呢啲嘴臉嘅殺傷力，勁過兜口兜面講一句難聽嘅嘢，不過我個人都厚面皮，唔怕瘀嘅，你當見我唔到，我會專登埋去打招呼添。」

場地：Pier 1929@灣仔碼頭