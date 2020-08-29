懶理床照風波！「電競女神」Rose Ma轉攻海外

「電競女神」Rose Ma與「宅男女神」鄧月平日前為慈善相集拍照，兩人造型亮麗，大晒長腿！近日備受是非困擾的Rose，全程表現專業，鄧月平則花盡心思設計造型，想將中國傳統女性美宣揚到海外！

兩位女神Rose Ma（馬俊怡）與鄧月平（Larine）日前為《Girls》女性慈善相集拍攝，近日被指疑似床照流出的Rose Ma，於拍攝當日要演繹兩個截然不同的造型，一個冷酷美艷，另一個則反串上陣，型格十足，她全程揮灑自如，未有因近日事件影響工作表現！

旗袍凸顯線條展現中國女性美

而Larine為了慈善，更是「零酬勞」支持，連造型都由她親自構思，分別以大戲造型及六十年代旗袍Look示人，她說：「因為本相集會喺海外有得賣，我想影一啲能夠展現中國傳統女性美嘅相片，而旗袍就最能凸顯女性線條美，大戲妝就傳統得嚟好型，所以兩個都咁鍾意！」身穿短旗袍的她，S身形再晒長腿，盡顯美態，至於首次以大戲花旦造型示人，她表示單是化妝已用上2個半小時，拍攝期間亦學到不少有關大戲的知識，但落妝時則覺得痛：「因為大戲妝要條眉『戚』得好高，撕番膠紙落嚟時有啲痛！」

是次相集由英菲混血模特兒Asha Cuthbert為發起人之一，她亦有參與拍攝。而相集有關收益將撥捐慈善團體，為香港基層女性提供能力培訓，以及促進女性權益。