東方日報C1：苟芸慧雪卵後出事送院搶救保命

前華姐冠軍苟芸慧兩年前結婚，曾揚言盡快生小朋友，但又盼望在事業上再衝刺。早前她決定做雪卵手術，惟之後因忽略休養，做運動期間出現呼吸困難險窒息，急Call白車送院入急症室搶救！

苟芸慧（苟姑娘）2018年與錫礦大王後人陸漢洋（William）拉埋天窗，非常喜歡小朋友的她曾揚言要生夠4個，為老公開枝散葉，可惜事隔兩年依然未有傳出喜訊。據知。原來苟姑娘依然醉心演藝事業，希望在這幾年再度衝刺，還想圓夢做「新一代甜品女王」，兩夫婦經過一輪商量後決定雪卵，以備日後不時之需。

嚇親老公

早前，苟姑娘的一班好姊妹為她慶祝生日，期間她漏口風，透露早前接受雪卵手術，期間多次打排卵針，惟當時正值新冠肺炎疫情肆虐，加上同時要應付法國甜品課程的畢業試，令她飽受壓力，幸好過程總算順利。怎料做完雪卵後隔了一段日子，她以為自己的身體狀況已回復正常，加上心急盡快投入工作，即急不及待做運動操弗，獨自在家附近跑步。

由於William忙於搞新公司，苟姑娘不想打擾老公工作，未有叫他陪伴做運動。跑步初期，她身體狀況還好，但跑了一段路後突然感到身體有點不適，她不以為意，以為是久未運動所致。期間William致電問她情況，但她繼續死撐，未有說出真相。之後情況開始不妙，她不停標冷汗兼頭暈，即折返寓所休息。可惜情況持續變壞，她感到呼吸困難、面無血色至幾乎休克，William見狀嚇個半死，急Call白車送太太入急症室治理。

非常內疚

經過詳細檢查後，醫生指她血糖超低，情況相當危險，幸好及時送院，不然會昏迷甚至有性命危險！經過打針治理後，她的情況才得以好轉，化險為夷，不過仍需留院數日。而苟姑娘為自己的疏忽大意及嚇親老公而內疚，始終因其身體虛弱所致，她現正服用中藥和做適量運動來調理身體，為日後生B作最佳準備。

昨晚她在社交網上載一段於醫院病床、左手插着喉管的片段，疑似當日入院時所拍。片中亦見她似康復後出院，在家飲愛心湯水，她留言：「謝謝你的愛心湯，讓我康復得好快。謝謝，千言萬語都不夠你的愛心湯。」明顯多謝老公悉心照顧。另外，苟姑娘透過經理人回覆：「上個月身體有少少唔舒服，有些低血糖，但現在已經冇事了，好多謝大家關心。」

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