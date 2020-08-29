生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 糾纏好朋友已久的事情，終於獲得解決，你也同樣替他感到非常欣喜！

牛：→ 身邊的人雖然會全力幫助你，但是他們的冒險風格，會嚇你出一把冷汗。

虎：→ 平穩的一天，該做的事情盡早把它完成，不要明日復明日，惹來麻煩。

兔：↓ 心情差時別老想着不愉快的事，別忘記有許多幸福的事情發生在你身上。

龍：↓ 如果沒有把握的事情不要胡亂作出承諾，這會換來不負責任的名聲。

蛇：→ 碰到麻煩事的時候，不妨多徵詢長輩意見，他們對你有很大的幫助。

馬：→ 不要以為別人在針對你，只是你做錯了事情，別人正好意地提醒你呢！

羊：→ 這天和大家相處得十分不錯，可是卻沒有人真正了解你，不妨主動一點。

猴：↑ 愛情上出現了一絲曙光，某個特殊人物回應你的方式很親切，令你心動。

雞：★ 愛情運正在上升中，和愛侶能夠進一步溝通，讓彼此更了解對方多一點。

狗：↓ 是日沖煞，財運下降，花了不少錢購物，以致身無分文，財政拮据呢！

豬：→ 情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌