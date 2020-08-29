白羊：團隊精神回升不少，合作情況將較和順，事業運稍佳，謀事、求職、轉職宜積極。

金牛：公事進程將較理想，還有上位及發展良機。體能及精神稍遜，宜多休息及放鬆。

雙子：出門、公幹、出勤及海外項目發展機遇不乏，但或有阻延，宜多注意人際關係。

巨蟹：財運略為不穩，眼光稍遜，投資、投機等宜三思後行。穩健行事，可助維持穩定。

獅子：戀愛運較佳，不論現況如何，利發展或改善固有問題，宜多作交流或為未來計劃。

處女：工作及事業運佳，求職、轉職及謀事等，機遇不乏，進展將較平穩，宜積極進取。

天秤：人氣不穩，但人緣及桃花運佳，單身朋友多聯誼、多曝光，將有助招引戀愛良機。

天蠍：情緒回穩，家庭及感情生活將甚融洽，多聚會、多約會及多交流，有助增進情誼。

人馬：出勤、公幹、海外項目等壓力稍大，但辭令及思考力回穩，合作及人際關係較佳。

山羊：正財運回升，理財能力較佳，利改善經濟。開單、簽約等將較利好，宜積極行事。

水瓶：人氣回升，精神狀態亦較佳，戀愛運轉佳不少，與伴侶關係將較和順，宜多約會。

雙魚：社交運較佳，精神士氣回升，聯誼等活動絡繹不絕，善用時間，將有助盡情投入。