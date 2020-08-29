勁過三點式？連詩雅預告100萬粉絲晒呢樣嘢

歌手連詩雅（Shiga）因為疫情已經久未與粉絲見面聚會，在經理人公司安排下，Shiga在兩日內連做了三場粉絲Zoom gathering，她更被粉絲搞到爆喊，今年是她入行10周年，粉絲送了一本厚厚自製的紀念冊給她，寫滿粉絲對她的說話，過去一段日子走過高高低低的她邊睇邊感動落淚說：「幾差嘅事情捱過咗，都會覺得值得嘅。」她攬實紀念冊答應粉絲一定會好好珍藏。

日前Shiga為慶祝個人社交網追蹤人數突破50萬，她即上載三點式回饋粉絲，Shiga說：「當然好開心，所以都想post啲平常唔係經常post嘅照片謝謝大家，我覺得我哋就係要學習感恩多啲，所以我生命中遇到嘅每一個里程碑，對我來講都好值得紀念一吓，同時真心好想感謝呢50萬支持我社交網嘅朋友們！」

將來達百萬人數追蹤，會否有更大膽回饋？Shiga笑說：「雖然仲有好耐先達到100萬粉絲，但我會繼續努力，如果真係達到嘅話可能到時要練定八舊腹肌。」剛剛拍完無綫新劇《刑偵日記》的她，下月又要接拍另一部劇《金宵大廈2》及另一部微電影，也要開始準備投入錄音工作。