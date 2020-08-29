【阿Lam洗腦歌】Billy Joel憑原版冧掂兩大超模？

林子祥同林德信兩父子合作嘅廣告熱播，該首廣告歌更成為近期洗腦歌。可能好多後生仔都唔知，其實首歌係改編自阿Lam 80年代首金曲《我愛你》，而原曲仲巴閉，係嚟自美國殿堂級男歌手Billy Joel的經典名曲！

《我愛你》原曲係《Uptown Girl》，由Billy Joel作曲兼作詞收錄在1983年佢隻第9張個人大碟《An Innocent Man》當中。首歌一推出之後即大受歡迎登上Billboard Hot 100流行榜更連續3星期穩佔第3位。在英國更創出佳績，成為1983年全年最高銷量細碟第2位，僅次於Culture Club的《Karma Chameleon》。《Uptown Girl》細碟至2017年已喺英國賣出超過100萬張，成績驚人！

《Uptown Girl》首歌基本係講「癩蛤蟆想食天鵝肉」，講城市工作嘅打工仔企圖追市郊居住嘅有錢女。根據Billy Joel講其實首歌本身亦係佢嘅「溝女歌」，靈感來自佢同當年超模前女友艾麗麥花遜（Elle Macpherson）嘅關係，再加插少少佢同當時現任超模女友Christie Brinkley嘅故事。而Christie更主演首歌嘅MV。

2001年愛爾蘭著名男子組合Westlife曾將《Uptown Girl》翻唱過，結果同樣大HIT！成為Westlife當年在演唱會必唱嘅「口水歌」。而首MV亦照足Billy個MV，講Westlife五子飾演嘅漢堡包店伙記遇上由當年紅爆嘅德國超模歌地亞雪花（Claudia Schiffer）飾演嘅有錢女。

《Uptown Girl》首歌hit足30多年，除了翻唱之外，仲曾經以其名拍攝電影《千金褓姆》（Uptown Girls），並由已故女星布妲妮梅菲（Brittany Murphy）與當年仲係童星的狄高達芬寧（Dakota Fanning）合演。故事講布妲妮飾演嘅紐約富家千金因陷入財務危機而成為保母照顧另一有錢妹妹仔。套戲除咗個名之外，同首歌完全冇關係！