【玄之又玄】七月又十四　10個禁忌防撞邪　

相傳時運低又不懂避忌的人，有可能於農曆七月遇上一些不可思議的事，信不信由你。（互聯網）

下星期二是農曆七月十四，不期然想起電影世界中經常出現的撞鬼場面，畢竟「鬼門關大開」的說法由來已久，相傳時運低又不懂避忌的人有可能會遇上一些不可思議的事。正所謂「空穴來風」，有時候真的不能不信邪。為求心安，大家不妨參考風水命理大師區仲德博士的十大禁忌，戒掉以下行為，免得惹禍上身！

1.晚出晚歸

入夜是鬼魅活躍時分，不想見鬼的話，切忌晚出晚歸。

2.熬夜醉酒

好多人以「夜鬼」自居，但農曆七月不宜熬夜，更要避免飲醉酒。

3.摸黑游水

在偏僻山林夜行有一定危險性，游夜水更有可能遇上「鬼掹腳」！

4.紅黑打扮

外出的服飾避免全黑或鮮紅，因前者易惹遊魂依附，後者則易吸引靈體注意。

5.髮遮前額

額頭中間是印堂位代表人的氣息，若被遮住會令陽氣減弱，增加見鬼機會。

6.踏踩冥鏹

見到路上有燒街衣遺下的冥鏹或祭品，切勿在其上方跳過、踩踏或踢散。

7.隨處便溺

在荒郊野外，切勿隨地便溺，即使被迫就地解決，也應先說句「唔該借歪」。

8.貼牆前行

鬼魂愛依附牆壁，夜晚返屋企，忌貼牆而行，或拍打牆壁。

9.暗處逗留

避免行經陰暗的樓梯底或樹林，亦不宜在涉及生死的墳場、殯儀館或醫院久留。

10.亂說「鬼」字

入夜後要謹言慎行，忌亂吹口哨、周圍影相，亦不要說出「衰鬼」、「死鬼」等口頭禪。