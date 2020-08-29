「漫威之父」最後作品因乜被原創人批評？

「漫威之父」最後作品因乜被原創人批評？

北美全國戲院因疫情而陸續重開，而打頭陣就係《變種特攻》 (X-Men) 外傳漫威新作《新異變人》 （The New Mutants）。影片是已故「漫威之父」史丹利（Stan Lee）2018年離世前參與的最後一部《變種特攻》系列電影。

該片起用全新演員演出，其中包括憑美國兩大神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）以及《怪奇物語》（Stranger Things）上位的兩位新星Maisie Williams以及Charlie Heaton。《新》片開畫即惹是非，該漫畫的創作人Bob McLeod於影片開畫日在社交網站留言批評影片Henry Zaga飾演的巴西人角色Roberto不如漫畫描述中矮細以及膚色黑，認為製作人有意「白化」影片。而最離譜就係影片製作人名單中寸錯他的名字為Bob Macleod。他留言說：「佢哋製作三年來都懶得檢查下我個名串得啱唔啱？呢個錯會永遠喺影片入面。我諗我要同呢套戲割席。」

雖然被原創人鬧爆，但無礙觀眾捧場！《新》昨日於全國2,412間戲院開畫，而前晚優先場已率先勁收75萬美元。看來觀眾已恢復信心入場睇戲！《新》預計開畫三日的票房將高達700萬美元至1,000萬美元。