周杰倫演唱會延至2021年　場地都改埋少20%座位

台灣天王周杰倫（周董）原定於2019年12月來港在迪士尼樂園露天場地舉行演唱會，但應因疫情爆發及人多聚集等不安全考量，結果一延再延。本希望可以於2020年底舉行，但據知主辦單位一再考量下，似乎今年周董來港依舊開唱無期。

有傳主辦單位每次改期都要向地政處申請，但每每等待回覆需時，疫情反覆之下，始終無法定實舉行日期，最終決定延到2021年4月舉行，場地改去中環海濱活動空間。有歌迷收到風之後，即在網上表示「好彩咁耐冇諗過退票」、「地點交通方便咗」、「如果中環開坐位一定減少，退咗想買番都難，咁辛苦先買到，點都hold住」。

記者至電寶輝娛樂老闆謝嘉豪Simon查詢，他表示：「歌迷收風咁快嘅？的確係有呢個變陣，本來想係今年底做，但係疫情一直反反覆覆，大家都唔想博，於是同周董嗰邊一再研究，決定不如延期去明年復活節做，希望到時疫情徹底消散或者影響至最低，可以係好安全嘅環境下舉行。」

問到為何改去中環海濱，Simon回覆：「既然延到明年初，剛好中環海濱活動空間又有期，於是我哋就立即申請改喺中環做，我估歌迷聽到都開心啲，交通上冇咁轉接，來同走都方便好多。不過場地就細咗少少，少咗20%座位，係冇迪士尼可以容納咁多人。依家可以坐到一萬七千人左右，暫定係開六場。」

至於改地點是否地政處一直沒有檔期批准迪士尼開騷，Simon就話：「其實唔關迪士尼事，又唔關政府事，迪士尼開騷個場，一直都唔係指定演出場地，佢基本上係一個停車場，所以每次開騷都一定要向政府申請土地用途，咁疫情反覆係冇人想，政府都唔可以好快有個準確答案。但中環海濱本身就係一個表演場地，唔使再向地政另行申請，對主辦單位來講，我哋每一次大改動，都要配合好多唔同檔期。」

是次再改期，Simon直言歌迷絕對有自由決定是否繼續持有門票等待或退票。不退票者會有個新安排，會告知他們如何從新換取明年4月的門票。8月31日會於寶輝娛樂官方社交網，及klook網站上有最新詳情公布。而為了答謝歌迷一直支持，這次再重新印發的門票，設計上會有大改動，會是一張非常有紀念價值的門票。Simon表示，無論主辦單位及周董，對於香港歌迷一直耐心等候都非常感動：「雖然一改再改多次，但係退飛歌迷真係好少，全部都唔退，周董知道之後都覺得驚訝，所以佢話無論如何都一定要返嚟香港開騷，答謝歌迷一直不離不棄嘅等待。」