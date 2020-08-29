千呼萬喚始出來　超強三方聯名Chuck '70　　

對於藤原浩（Hiroshi Fujiwara）在潮流界呼風喚雨、點石成金的能力相信冇人會質疑，畢竟自90年代裏原宿文化崛起他就一直活躍至今，上至售價數萬元的瑞士高級腕錶、下至一百幾十的咖啡杯只要得到這位潮流教父「加冕」用fragment design「開光」，自然可以讓單品升價百倍讓潮人爭相入手。所以號召當下最人氣設計師參與創作的MONCLER GENIUS，自兩年前登場以來每季都會邀請藤原浩參與合作，今季雙方再度聯名，藤原浩就將個人鍾愛鞋款Converse Chuck '70加入系列成為三方聯名版本。

今回推出的Moncler x fragment design x Converse Chuck '70採用經典低筒設計，分別推出黑白兩色，於左腳外側有長方形縫線細節，而中底上則有一串英文字及數字，過往由藤原浩操刀的聯名鞋款（包括：Converse、Nike及Air Jordan）經常有用此細節，另鞋踭更有Moncler及fragment design閃電標誌以上下並列方式呈現，中底膠章及鞋墊亦有雙方品牌名字及標誌凸顯三方聯名的罕有性，以千頭定價可以入手叫值回票價（如果你原價買到的話）。