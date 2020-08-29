全新Staycation優惠：九龍區

暑假期間，原本是小朋友去玩或和家人齊齊旅遊的好日子，可惜現在只能在家困獸鬥，唔想日日對住屋企四面牆，不妨考慮本地的酒店住宿，除了有不同的主題外，還附有各種優惠，最重要是不用執屋，玩得完全無負擔。唔想過海去咁遠，九龍區也有很多選擇。

住一晚送一晚

尖東千禧新世界香港酒店由現時至12月31日推出港人專享「1+1」住宿優惠，客人只要預訂城景客房（或以上客房級別）1晚，即可享有第2晚免費入住優惠，住客可免費享用房內自選電影服務、房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃，延遲退房時間至下午3時、餐飲8折優惠及免費WiFi。

餐飲優惠3揀1

香港尖沙咀凱悅酒店由現時至9月30日，推出炎夏本地遊住宿計劃，除了可享用2人自助早餐，另外還可於3款餐飲優惠中選擇1項，包括HK$1,000餐飲消費回贈、於客房內享咖啡廳3道菜外賣午餐及指定餐廳的晚市套餐（2人享用），又或加指定價錢，於客房內享用指定餐廳3道菜2人晚餐。

電影迷之夜

佐敦逸東酒店最近推出Lay Back and Chill Staycation Offer住宿套餐，不同的電影主題會配上合適美食，如動漫迷之夜會有日本動漫，配上鰻魚飯、韓國水牛雞翼等，和清酒或真露享用。動作片之夜會提供啤酒、漢堡和爆谷等。浪漫之夜當然會為情侶們預備了海鮮盤、芝士凍肉拼盤、果仁等，一邊喝氣酒酒一邊看電影，最是浪漫。

星級滋味

尖沙咀香港半島酒店最近推出「味遊半島」住宿，大家由現時至8月31日預訂豪華客房或不同套房，可於現時至10月31日前入住。早餐先於大堂茶座享用，午餐可選擇堂食或於房內品嘗，又或改享用雙人經典下午茶，晚餐時段會在客房內享用雙人3道晚餐菜譜，大家不用離開酒店，三餐已照顧周到。

同主子去野餐

西九香港麗思卡爾頓酒店推出「寵·愛」住宿之旅，客人可以帶同最多2隻寵物入住豪華維港海景客房、特級豪華海景客房或豪華套房，房內有不同的寵物專屬設施，包括狗狗或貓咪睡墊、食糧及飲水器皿、瓶裝水、寵物小食以及寵物尿墊或貓沙等。先和主子到西九苗圃公園享用經典野餐籃，回來後休息一下，晚餐時，主子們可品嘗度身訂造的寵物專屬客房餐單，奴才則可以用8折優惠品嘗客房送餐服務，輕鬆一下。

客房歎自助餐

位於紅磡的香港嘉里酒店由即日至9月30日推出住宿連𣍝助餐優惠，除了「嚐味之旅」住宿優惠，大家於晚餐時段，可在房內選擇享用自助晚餐，菜式包括蘇格蘭煙三文魚伴法式酸忌廉‧醃洋葱及瓜柳、凍肉拼盤、照燒三文魚和烤美國穀飼西冷牛扒配黑椒汁等，相當滿足。

送酒店餐飲消費額

尖沙咀香港喜來登酒店由現時至9月30日，推出「舒意津味」住宿計劃，預訂客房有機會升級至主樓海景客房，除了供應雙人自助早餐外，還提供HK$800的酒店餐飲消費額，更送上免費餐酒，可邊欣賞放景邊品酒，第2天可延至下午4時才退房。

任點任食點心

位於油麻地的城景國際由即日起也推出多種住宿優惠，每晚只需HK$800便可享下午茶自助餐、點心任點任食、泰式放題或海鮮自助晩餐，仲要包埋翌日任點任食早餐及免費使用健身室等設施。如果愛歎一盅兩件的，就不要錯過「品味假日」住宿優惠，除可入住尊貴客房1晚外，可以任食精緻點心或品嘗豐盛下午茶自助餐，以及翌日豐富早餐等，無論是情侶或是一家大細都可以趁機Break一Break！