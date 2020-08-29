港姐泳裝：郭柏妍陳楨怡狀態大勇勢奪后冠

《2020香港小姐競選決賽》將於明晚舉行， 10位佳麗以三點式泳裝登場進行綵排，大熱（2）陳楨怡和（4）郭柏妍依然狀態大勇，部分佳麗更直言視郭柏妍為「假想敵」，至於（8）謝嘉怡成功減去6kg雖仍有Baby fat，但勝在樣子甜美爽朗，被推算有機躋身三甲之列！

大會安排的三點式泳衣令一眾佳麗身材「無所遁形」！（7）麥詩晴的「排骨胸」相當搶眼、（3）何孟珊顯得「身長腳短」，（1）陳煦凝、（6）廖慧儀及（10）黃婉恩谷胸上陣，不過黃婉恩卻離奇驚現「大細胸」，認真失策！

陳楨怡更由當初被稱為「女版金宇彬」蛻變成女神，原來背後付出代價不少，她表示：「因為參選冇時間去滑水，依家每日睇片做45分鐘運動、飲自己整嘅蔬菜汁，能夠保持到身段好開心。（好多人睇好妳。）多謝大家支持我，我會以平常心做好聽晚個騷。（邊個係對手？）自己囉，我口才唔係好好，要睇臨場反應，咁我睇好郭柏妍嘅，但佢唔係我競爭對手，而係我學習對象，想學佢笑容甜美。」

郭柏妍聞得獲不少佳麗支持，開心表示：「多謝大家，我對自己都有信心，盡力而為啦。（係咪已經諗定謝辭上台領獎？）咁又冇，不過攞獎與否都應該有好多人要多謝，好似屋企人，網民咁。（自己又睇好邊位佳麗？）佢哋個個都係潛力股，絕對唔係我競爭對手，參賽最緊要自我挑戰，同埋突破自己嘅框框。」

明晚賽事邀很周柏豪、胡定欣、岑麗香、黎諾懿及麥明詩擔任「最上鏡小姐」評判，而星級評判團則有張振朗、洪永城、何廣沛、何依婷及連詩雅等。大會將今年布景設計變成夢幻花園，而泳裝環節則會與電訊商合作，增設VR360度全景攝影，令一眾佳麗表現「零死角」。