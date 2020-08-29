孖楊紹鴻論盡圈中前輩　江美儀嘆新人唔鬧得

著名監製楊紹鴻（楊總）縱橫演藝圈數十年，因為身體健康問題將淡出影視工作，為想給多年來的影視工作留個紀念，最近他與江美儀主持一個電台清談節目，邀請了不少前輩藝人訪談歷年來的趣事，美儀笑稱未能在譚炳文口中套料是否有跟狄娜交往而不服氣；而盧海鵬則在訪問中粗口不斷，相信節目出街都要做很多後期做「嘟」音滅聲。

美儀稱：「鵬哥好好笑之外，炳哥都係㗎，佢死都唔肯講同狄娜有冇嘢，只係話見過佢小便！其實我好鍾意同前輩傾偈，冇得同梁舜燕﹑夏萍呢啲前輩傾偈好遺憾！」而楊總則認為要向一班資深藝人致敬，因為沒有他們當日的付出，便沒有今天影藝圈的成果。

美儀自覺作為後輩，很珍惜與前輩合作藉此吸收其豐富經驗，她感慨現時新人已不像他們昔日的學習態度，任鬧冇還口：「我哋呢班後輩，已經係最後一班可被人鬧，依家啲（新人）唔鬧得！」而楊總則指當年就算紅如周潤發和謝賢，都要為工作就範，好似謝賢，他原拒絕為劇集《秋瑾》剃頭，但到最後都要剃。（有冇邀請做嘉賓？）好似周潤發﹑任達華我都有搵，佢哋有好多都唔方便出嚟，其中發哥就同我講，話錫佢就唔好搞佢啦，因為太多人情債要還！」工作雖然合作不成，但楊總卻做了發哥的行山隊友，而同樣跟隊行山的江美儀都表示，因為一星期行五日，身體健康不少，成個人都Fit晒，瘦了十磅之多。

Credit：

場地：帝苑酒店Greenery雅苑座