另類放閃！鄧健泓石詠莉成功解除「封印」

鄧健泓同石詠莉玩另類放閃。

天時暑熱，最爽就梗係飲番杯凍嘢消消暑，鄧健泓（Patrick）同老婆石詠莉（Sukie）呢對Sweet到漏嘅夫妻，竟然為咗罐柚子蜜「打大出手」，專登影低成個過程另類放閃，睇完條片真係會笑爆你個嘴！

一開始先見着住背心居家服嘅Sukie，擺埋啲古靈精怪嘅樣，而Patrick就企喺後面，翹埋雙手等睇好戲咁款，然後就到主角柚子蜜登場。Sukie試扭開罐柚子蜜之前，裝胸作勢扮大隻，點知唔夠幾秒就「破功」，出盡九牛二虎之力都開唔到，就算叫埋出嚟「助攻」都無補於事，谷到面容扭曲之際，仲畀老公突襲，Sukie第一次試開失敗！

信心爆棚嘅Patrick，一副輕鬆模樣接手繼續試開，Sukie好好咁喺後面打氣：「畀啲力！」點知都係唔夠罐柚子蜜嚟，Patrick開到咬牙切齒、成塊面紅晒，嗰蓋都係冇郁過，Sukie一邊睇就一邊笑到上氣唔接下氣，全程喪發出魔性笑聲！

Sukie見唔對路就開始搵架生幫拖，先用條毛巾包住罐柚子蜜，然後再放喺膝頭哥上面借力，不過呢個方法都係搞唔掂，Sukie一忍唔住笑就漏氣，佢開始質疑呢罐嘢係扭唔開，認真爆笑！兩公婆唔忿氣之下輪多幾Round，終於由Patrick成功解除「封印」，佢哋仲即刻握手慶祝，搞掂！

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