梁泰來憶名導　陳木勝：做到最盡輸都心甘…

香港著名導演陳木勝本月23日因患鼻咽癌病逝，終年58歲，資深傳媒人梁泰來為紀念陳木勝導演，特別重播2013年的電台專訪向他致敬。

憑1990年電影《天若有情》成名的陳木勝詳述入行近四十年，由麗的電視場記到成為大導演的經歷。他感激蕭笙（已故一代武俠劇宗師）及杜琪峰兩大恩師伯樂，對他的提攜，亦透露自己從不客串出鏡的理由，陳木勝說：「張艾嘉、張婉婷曾經搵我客串出鏡，但係呢個係我死穴，我怕醜，唔鍾意面對鏡頭，教人演戲可以，自己就唔識得演。」

談及2005年《三岔口》令當時事業處於低位的郭富城首嘗影帝事業反彈，陳木勝坦言1993年曾跟城城合作《天若有情2》，《三岔口》的角色是為城城度身訂造：「起用城城唔係老闆林小明嘅意思，相隔十年再合作，我好欣賞城城能放夠下歌手包袱，配合電影入面不修邊幅、毫不英俊嘅形象。」並強調城城獲金馬獎的一刻，事前沒預計過：「我當時喺屋企，開心到跳上梳化嗌『好嘢！』，戥佢開心！」

不過，對於之後與城城再合作的《全城戒備》成績未如理想，陳木勝直認有失望：「失望一定有！但我知道嘗試香港電影新題材，因為講生化危機拍特技片，有時我會『玩火』！最緊要老闆（林小明）撐你！你夠唔夠擔拍？又可以做幾多？」他套用電影中的一句對白「今日我做到最盡，即使輸咗都心甘命抵！」解讀自己的心聲：「呢句係我心底話，好多人話香港導演拍呢題材很笨，但我真係好想試，我哋可以做得幾多！」

多年來，陳木勝的作品令不少演員及幕後人員獲香港電影金像獎肯定，唯獨自己五次提名最佳導演均落空，他說：「每一次落空都有啲失望，但呢個係一個動力，可能我真係唔夠人哋好，一定要有咁樣諗，期望下一次啦！」