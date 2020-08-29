BMW 840iA Gran Coupé　四門旗艦新貴

配備主動式運動懸掛及M系運動電子差速器的8系Gran Coupé ，採用實用化四門設計，車身肌肉線條跑化型格。（方偉堅攝）

闊別車迷20年的BMW 8系，去年以雙門8系 Coupé及Convertible打頭陣，以旗艦級豪華轎跑姿態強勢回歸，現在輪到四門家族新成員8系Gran Coupé接力抵港。

全新抵港的四門8系Gran Coupé，車身體積較雙門8系 Coupé進一步放大，其中車長及軸距分別達5,082mm(+231mm)和3,023mm(+201mm)。修長的車身，流暢利落的跑車車頂線條，頭冚和車身兩側強而有力的骨線，完美融合尾箱高翹式鴨尾翼，配上設於前輪拱後方和尾泵把兩側的導流槽和矩形鍍鉻尾喉嘴，造型動感優雅。後窗框設計更滲透了賽車基因，採用多見於經典跑車身上的鰭狀設計，而且整塊組件更是以全人手手工打造。

輸港型號備有四驅版M850i xDrive Gran Coupé和後驅版840iA Gran Coupé M Sport Edition，兩者均配備主動式運動懸掛及M系運動電子差速器。拍攝車為後者，車身重量較前者輕195kg，加上搭載低轉高扭表現出色的3.0L直六渦輪增壓引擎及採用後輪驅動，駕駛樂趣更高。

規格表

車型：四門五座位豪華跑車

引擎：直六渦輪增壓

容積：2,998c.c.

最大馬力：340hp/5,000~6,500rpm

扭力：500Nm/1,600~4,500rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：八前速Steptronic波箱

0~100km/h：5.2秒

車身體積：5,082×1,932×1,407mm（長×闊×高）