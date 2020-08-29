【明星當賊辦】吳奇隆被當狂徒遭6名保安撳低

台灣男星吳奇隆同劉詩詩結婚之後，上年仲做埋老竇，依家主力喺內地發展努力搵奶粉錢，近日參加綜藝節目嘅佢卻發生離奇意外，同一班小鮮肉玩捉迷藏時，被場地保安誤當係壞人，6名保安蜂擁而上將吳奇隆撲低撳喺地下，唔少網民大表心痛仲留言鬧爆節目組嘅安排！

事緣吳奇隆參加咗《元氣滿滿的哥哥》拍攝，同楊洋、王鶴棣等一班小鮮肉玩遊戲，其中一Part係吳奇隆要撳到小鮮肉背脊個掣就當贏，佢選擇喬裝做攝影師玩偷襲，一身黑衫黑褲加黑Cap帽再戴埋口罩，手上仲揸埋部攝錄機真係似足「攝影師」，睇準時機去到一個窄位發動攻擊，一班小鮮肉都畀呢位攝影師嘅行動嚇到呆晒，之後發生激烈反抗，加上當時有煙霧效果場面非常混亂，場地保安不知情下以為黑衫人吳奇隆係狂徒想傷害一班小鮮肉，6位保安即時衝前出手制服黑衫人，仲將佢撳喺地下，現場節目組人員雖然即刻大叫「保安放手！藝人、藝人，佢係藝人！」但係情況混亂搞咗一輪先至搞清楚事件，好彩最後吳奇隆都冇受傷。

唔少網民大讚49歲吳奇隆玩得投入夠搏命，完全表演到專業精神出嚟，亦同時不滿節目組嘅安排，點解唔事先同場地保安人員溝通？如此混亂場面好容易發生意外另藝人受傷。而吳奇隆事後亦有喺社交網交代：「玩捉迷藏遊戲就像是成長的過程一樣，難免會有磕磕碰碰的小插曲。但是重點是過程你努力嗎？開心嗎？我知道大家擔心我身體，請放心，我很開心，我是元氣滿滿的哥哥。」