Back to School　開學平價食腦！

雖然疫情尚未結束，但一眾U仔U女都要準備9月開學，想在新學年名列前茅，首要揀一部適合本科所用嘅實用Notebook，適逢不少廠商都喺暑假期間推出開學買機優惠，部分減價之餘仲送周邊配件，今次一於推介幾款畀大家啦！

工程學生揀Mac機

好多工程學院學生都鍾情Mac機，貪佢樣靚之餘運算又快！今年唔少機款都有優惠，當中平得最多是16吋MacBook Pro，減幅足足有$2,800。此機配備了第9代Core i9處理器、16GB RAM及1TB SSD，加上AMD Radeon Pro 5500M行動顯示卡及Touch Bar，適合用來繪圖或剪片之用。若預算有限又想輕身一點，仲有13吋MacBook Air選擇，只要$6,500左右就有交易，同時備有第10代Core i3處理器、8GB RAM及256GB SSD，僅重1.29kg，放入書包就可輕鬆帶返學！

防撞耐水啱入Lab

理科系的大專生經常要入Lab做實驗，Notebook最緊要耐用防撞。Lenovo第八代ThinkPad X1 Carbon以碳纖維作為機身材質，並通過12項軍事級要求，配合防潑水功能，嚴峻環境依然運作正常。最高可搭載第10代Core i7處理器、16G RAM及1TB SSD，屬目前旗艦級筆電配置。

長續航傳理專用

傳理系或政治系學生特別多Project做，Notebook首要續航力。ASUS ZenBook 14具備最長16小時電池續航力，用足大半日都無問題。同時它配有四面NanoEdge窄邊框設計，屏幕佔比達92%，配合ErgoLift軸承，自動將鍵盤傾斜至最舒適的打字位置，啱晒Jot Notes之用。特別一提，它還配備ScreenPad 2.0智慧觸控板，可作觸控式工具欄使用，做功課更有效率。

隨手畫圖Design至愛

設計或藝術系學生靈感說來便來，當然要第一時間記底佢！Surface Book 3具有13.5吋PixelSense觸控式屏幕，可配合Surface手寫筆記底心中所想。它的硬作都唔弱，標準版也用第10代Core i5處理器、8GB RAM及256GB SSD，i7型號更內建NVIDIA GeForce顯示卡，足以應付設計後的繁重渲染工作。今日購買仲送KKBOX 12個月計劃，畀大家聽住歌畫畫！