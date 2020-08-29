抗疫不倒翁　黃婉曼保持衞生員工安心顧客有信心

藝人黃婉曼在將軍澳開設的餐廳已踏入一周年，原本生意興隆坐無虛席，惟受到疫情影響生意大受打擊，由開始的枱與枱之間分隔1.5米距離，到取消堂食只做外賣，生意曝跌九成。

她坦言是一個大考驗：「我經營係一間餐廳，除咗食物質素仲有服務同環境，所以冇堂食真係好大打擊，依家外賣只可以靠熟客支持。」雖然生意額曝跌，但她仍堅守店內衞生和員工一齊撐落去，每月單是購買清潔消毒用品的費用已達五位數字，衞生得到保證，員工安心、客人有信心，她說：「我要求都好高，員工都要戴一啲亞銅離子抗菌手套，確保佢哋同食客嘅安全。啲消毒用品用得好快，令營運成本提高。」

對於突如其來的巨變她直言不會被打倒，反而更懂得珍惜現狀和積極去面對，她說：「人生唔會有順風順水，點會冇風浪！今次係一個挑戰，點都好會咬住牙關捱過去，唔會考慮結業。感激家人背後無限量支持。」

而家中的兩名女兒就是她的工作動力，她說：「雖然佢哋年紀仲細，有時返到屋企，大女會問我攰唔攰，叫我休息吓，短短幾句已經暖在心頭，我知道要繼續做下去。」談及經濟狀況，她笑言：「點都要努力工作，拍多啲節目囉！依家細女都一歲，我都可以接多啲工作。」