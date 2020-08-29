拍拖喪失理智抗拒畀仔追　Cheronna自爆愛過女人

女子組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）去年與夏雨兒子黃奕晨分手，之後一直專心工作，坦言暫時不需要愛情：「呢段時間喺屋企創作靈感多啲，唔想因為拍拖浪費時間。」她有感之前太沉溺戀愛：「太情感行先，我要搵番理智，同自己相處吓先，認識自己好過淨係掛住拍拖，拍拖我會好依賴對方，想靠自己。」

戀愛趕走靈感？

Cheronna坦言未準備好發展新戀情：「覺得要重新認識一個人、將所有嘢交畀佢同信任佢，要花一定時間，暫時唔係好樂意花時間喺呢樣嘢身上。」又笑言現時如果有心人想接近她，她必然拒絕：「稍為有少少行動我就會有啲淆底，又唔係避，但暫時鍾意一個人多啲。（多唔多人追？）冇啦！有時覺得係我Sense唔到，或者真係冇，因為我依家唔鍾意社交，鍾意匿喺屋企做歌。」

目前享受單身的Cheronna慶幸毋須顧及另一半想法：「如果要顧及，好多嘢會有限制，靈感會走晒！」問到下次拍拖想揀圈中人，還是有感上一段戀情是反面教材？她說：「又唔係反面教材，唔好咁講，都係人夾人，最緊要大家開心、識得尊重對方。圈中人嘅話會多啲共鳴，圈外人就要體諒，但誘惑就圈內圈外一樣多，所以要睇人品、夾唔夾。」

「愛係不分性別！」

談到感情觀時，Cheronna自爆可接受與女生拍拖：「如果係鍾意呢個人嘅話，我唔分性別。我係女校出身，呢樣嘢睇得好Open。（咁有冇試過同女仔拍拖？）讀書鍾意過師姐囉！我接受到，亦好贊同合法化，因為好難得搵到個人係你愛嘅。（畀上段戀情搞到轉『性』？）唔關事，係我本身對愛嘅睇法。愛係不分性別，愛係永遠行先過所有嘢。」但再強調暫時不想拍拖。