【硬碰賴慰玲】傅嘉莉夾喺中間靠喊突圍

2015年才正式加入無綫的傅嘉莉（Kelly），演齡尚淺，但參演不少話題劇集，如《衝上雲霄II》和《張保仔》等，都有不俗的發揮。極愛演戲的她，為了改進演技，先後跟不同演戲老師學戲，最近她在無綫熱播劇《反黑路人甲》中飾演社團二小姐，與好戲之人賴慰玲，和亮眼新人林宣妤做三姊妹，角色設定上，家姐和細妹性格鮮明，一個硬朗、一個柔弱，而她夾在中間，為了能突出角色，Kelly坦言拍攝時很有壓力，不過見反應不俗，她亦給自己合格，其中她在劇中的喊戲，更備受讚賞。

Kelly說：「劇中好多感情起伏嘅戲份，第一集社團頭目、即係演我爸爸同哥哥身亡，嗰場喊戲，都要諗應該點喊，劇中我從事金融，思想精密又好理性，但未見過大場面，變咗面對呢啲場面個情緒會好失控，好彩做我爸爸嘅前輩于洋哥好專業，即使係Take我大頭，佢都繼續瞓喺度扮死畀戲我，等我更容易喊，嗰刻我放咗好多真感情落去。我人大咗，屋企事都經歷好多，好似家人病痛所產生嘅情緒，湧晒出嚟，工作人員都話我喊得好真，係激動情緒嘅遞進。」

不過，Kelly自爆有一場戲覺得美中不足，她說：「後來有一場戲話我崩潰咁喊，但有句對白因為我喊得太入戲，講得唔清楚，要配音補上，覺得有啲可惜，呢個係我要學習嘅技巧，更要學識放低個人形象包袱，將角色嘅原本個性呈現出嚟，今次我終於做到！」