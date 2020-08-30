東方日報C1：陳楨怡輸口才郭柏妍吼住后冠港姐今決戰

陳楨怡及郭柏妍勝在身形勻稱，狀態大勇，而混血佳麗謝嘉怡成功減走6公斤，雖然依然有點Baby Fat，但勝在樣子甜美，3人被推為 「三甲之選」。

當中郭柏妍成為一眾佳麗的「假想敵」，更要應付陳煦凝、廖慧儀及黃婉恩等「胸軍」，對於獲陳楨怡、鄺美璇及謝恩靈睇好有機會奪后 冠，郭柏妍說：「多謝！我對自己都有信心，盡力而為啦！（諗定致謝 詞？）咁又冇，不過攞獎與否都有好多人需要多謝，例如屋企人同網 民。（咁你睇好邊位佳麗？）個個都係潛力股，參賽最緊要自我挑戰，同 埋突破自己框框啫！

謝嘉怡度定謝詞

陳楨怡當初被稱為「女版金宇彬」，如今蛻變成女神，她坦言背後付出不少代價：「參選後冇時間滑水，依家每日睇片做45分鐘運 動，飲自製嘅蔬菜汁，能夠保持到身段好開心。（好多人睇好 你！）多謝大家支持，不過我口才唔係好好，要睇臨場反應。」

同是大熱人選的謝嘉怡指參賽最緊要享受過程，問到是否 已想好得獎感言？她直言：「有準備，因為我廣東話唔叻，要 諗定啲嘢講，冇理由到時冇反應。」現場有記者發現她寒 背，她即自爆：「細個撞過車，雖然唔係好嚴重，但拉傷咗肌肉，依家企直太耐會好唔舒服，決賽時會盡量注意。」

黃婉恩谷出「大細胸」

至於黃婉恩谷胸上陣，不過驚現「大細胸」，她表示：「冇咁嘅事，可 能係件泳衣影響視覺啫，下次出場前會檢查清楚先。」而廖慧儀的忠粉傳在社 交網留言攻擊別人，她說：「我冇聽過喎！反而聽過有其他人嘅忠粉攻擊我，不過我 冇追究，大家應該互相尊重。我哋坐埋同一條船，係Teamwork，應該齊心做好表演 畀大家睇。」身上的紋身一直被形容為「致命傷」，但她依然企硬，坦言沒計劃徹底 洗走：「都未知入唔入到行，我又唔係成日着三 點式，遲啲睇工作先再算。（大會要求你遮紋 身？）我都覺得有需要，所有佳麗應該一式 一樣、乾乾淨淨，唔只紋身，我哋練才藝表 演有瘀傷都要遮，等觀眾睇得舒服啲。」

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