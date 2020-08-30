【心理測驗】一文預測你的暴富能力

錢並不是萬能，但無錢就萬萬不能。人人都需要錢，但不是人人都有一夜暴富的能力。想腳踏實地悶聲賺大財實屬不易，現今社會想毫無風險躋身富豪榜，簡直是不可能完成的任務；但如果有一天，一個發財的機會來到你面前，你卻沒有把握好，自然後悔一萬年。快來測一測自己身上有甚麼阻礙你致富的原因，當機會來臨，自然可以好好抓住！

【問題】

假如你有一個悠長假期，你選擇獨自一人去外國旅行，但某一天醒來，突然覺得心情莫名低落，身在異國的你，會做甚麼來調節心情？

A.漫無目的地四處走走，靜下心來留意風景。

B.去遊樂場痛快的大玩一場。

C.留在酒店看電影，享受一個人的寧靜時光。

【結果分析】

A.勿讓感性大於理性 要做正確選擇

你是一個非常重感情的人，朋友和家人在你心中比自己排得更前；不但在親友有困難時第一時間挺身而出，而且也不懂拒絕，很容易在別人的勸說下做了一些錯誤的決定，浪費時間、金錢和精力。謹記要把錢花在刀刃上，理性謹慎的投資。

B.凡事過於理想化 不懂理財

身為樂天派的你，有時在面對痛苦和困難時會選擇逃避，以另一種方式去麻醉自己，然而，往往令你開心的方式都是花錢的項目，這是你致富的第一障礙。而第二障礙就是過於樂觀，沒有很好的計劃將來，也沒有明確的儲錢計劃，總是做月光族，就算有再好的致富機會都銀彈去投資。

C.執行力不足 過於思前想後

相比於他人，你是很有自己想法的人，有着一套自己的理財計劃，甚至有些固執。外間的說法和新鮮事物不易影響到你，所以你會擁有一筆財富，卻不一定是一筆大的財富。安穩且愛思慮的個性會讓你錯過致富的機會，只因有想法也不敢去做，不過，這種保守理財觀念也不見得錯誤，特別在這經濟環境差勁的年代，穩健至少不用擔經受怕。