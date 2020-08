藝人楊怡今年4月為老公羅仲謙誕下囡囡小珍珠,今日仲係佢41歲正日生日,羅仲謙當然有陪到實老婆啦,因為羅仲謙自己都係前日(28日)36歲生日呀,今年二人多咗小珍珠陪,自然更加有意義!

楊怡上載二人同蛋糕合照,見楊怡素顏上陣依家精神,眼仔睩睩咁攬住氣球影相,仲要係老公視角,梗係寧舍甜,而佢都為羅仲謙影迷人側面,唔使企埋一齊都感受到佢哋幾咁煙韌,楊怡開心留言:「Happy birthday to my hubby & me 😘😘😘

特別的一年❤️特別的時刻❤️,簡單的幸福,願我們的都身體健康❤️永遠開心🥳Love u」