雖然未有官宣，但最近再有消息流出，指iPhone 12會延遲至今年10月12日才發表，並預期11月上市。最新資料顯示，iPhone 12 Pro Max只有7.4mm厚，比目前iPhone 11 Pro Max還要薄上0.7mm，是近年最纖薄的iPhone機型之一。規格方面，會用上6.7吋2,688×1,242解像度的Super Retina XDR OLED屏幕，支援19.5:9輸出比例，更新率達到電競級的120Hz，並懂得因應狀況而自動調節。處理器則是最新5nm製程的A14 Bionic，最正是統一升呢使用6GB RAM，性能有機會超越市場上其他電競神器。

機面的瀏海位置縮小，內置1,200萬像素23mm前置鏡頭，可錄最高4K@60fps自拍片。主相機由1,200萬像素廣角、1,200萬像素遠攝、1,200萬像素超廣角及TOF 3D鏡頭組成，輔以4 LED閃燈系統，據知還可按需要手動開啟LiDAR雷達測距，方便錄影或夜間模式時進行自動對焦。

新機對應5G網絡及Wi-Fi 6，設有128GB、256GB、512GB三個容量版本，售價分別為US$1,099、US$1,199及US$1,399。