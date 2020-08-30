「至尊」秋冬開季　一文睇晒話題之作

經過短暫休季，美國人氣街牌Supreme上周終於正式開季，忍手多時的Fans當然第一時間睇晒全季Lookbook諗定入手策略。服飾系列當中最注目當然是招牌Box Logo衞衣首次採用一橫一直呈十字架的罕有設計，「孖Box」預咗炒到癲。另外Supreme秋冬季亦分別與比利時經典漫畫《THE SMURFS》「藍精靈」及以「重口味」浮世繪畫風聞名的日本情色藝術畫家Toshio Saeki（佐伯俊男）攜手合作推出多款聯名服飾，兩者風格迥異但同樣夠話題性。

除了着得上身的設計外，Supreme每季精心打造一系列唔等使的擺設及配飾小物亦同樣叫人驚喜萬分。秋冬季最震撼的莫過於與ARCADE1UP聯手推出了一座「街機」，座地式設計加上17吋LCD屏幕可以供兩位玩家雙打對戰，內置的格鬥遊戲更加係90s Cult Game《Mortal Kombat》（真人快打）一、二、三集 ，機身不同位置更加入Supreme字樣進一步提升用家的虛榮感。如果屋企夠大的話仲可以入手埋今季印滿藥丸圖案嘅Kartell Trix摺疊式梳化床、Anker Nebula Capsule II高清投影機同埋Shure SM58專業人聲咪，疫情當前可以攤喺屋企慢慢唱到夠！