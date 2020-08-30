全新Staycation優惠：新界及離島區

想真正感受到度假Feel，可揀新界或離島區的酒店住宿，感覺好似遠鬧市，看多一點綠色山水，投入感都高一點。無論是晚上住宿，又或只於日間逗留都有得揀，靈活度高。

早入住或大擦盆菜

位於荃灣汀九的帝景酒店，推出2款住宿計劃，分別是「早住‧早享受」及「鮑魚花膠二人盆菜」住宿計劃，前者可免費升級至海景客房，更可提早於早上11時Check In入住，悠閒安頓好後，還可以享用夏日悠悠下午茶。至於「鮑魚花膠二人盆菜」住宿計劃，大家可入住開放式客房，除可免費享用西式早餐，還有豐富的鮑魚花膠盆菜，最啱熱愛美食的人。

千元餐飲消費額

屯門黃金海岸酒店由現時至9月30日，推出「食住遊」住宿計劃，大家可入住豪華海景客房，酒店附送HK$1,000餐飲消費額，無論是品嘗米芝蓮推介的粵菜，抑或是新加坡料理、下午茶或鋸扒等都可使用，而且可以選擇客房送餐服務，絕對滿足肚皮。

日間靜修兼踩單車

位於將軍澳的香港九龍東皇冠假日酒店由現時至9月30日，推出2個住宿優惠，分別是逢星期一至五的「淨心自修日間客房優惠」以及「$1,200二人食、住放輕鬆」住宿計劃。前者可於早上7時至晚上7時入住，入住期間有HK$200餐飲消費額，另附送能量飲品和能量棒和1小時單車體驗，適合日間想有私人空間的人。後者的住宿計劃包一晚高級客房，可享自助早餐、1小時單車體驗和指定商場的購物優惠之餘，酒店還回贈HK$1,200餐飲消費額，大家可選擇在餐廳或外賣自取享用（不適用於房間送餐服務）。

享受大澳秋季美景

大澳文物酒店由現時至10月31日可預訂秋遊大澳住宿計劃（9月1日開始入住），入住雙人套房1晚，每間房會獲酒店紀念品1份（先到先得），酒店會供應精選雙人早餐及晚餐，大家在大澳半日遊後，晚上返酒店享用度身訂造的晚餐，如包括有凱撒沙律燒蝦，主菜可選美國西冷牛扒、慢煮三文魚柳或羅勒番茄醬長通粉，甜品有地道的紫貝天葵芝士餅，晚上靜靜欣賞夜景，呼吸新鮮空氣。

粉紅閨蜜之旅

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店由即日起至9月30日，推出「糖果派對主題客房」住宿套票，房內以粉紅主色為主色調，配以多款可愛擺設，色澤夢幻又討人歡心。套票還附送海景下午茶，與閨蜜來個夢幻粉紅之旅話咁易，再慢慢歎個無敵海景Afternoon Tea，絕對係忙裏偷閒之選。