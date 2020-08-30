美食婷：高鉀原來可以防水腫

為了保持健康，我美食婷堅持日日做運動和均衡飲食，但偶然都會放縱一下，和朋友吃燒烤、打邊爐，記得年輕時候有次和閨密消夜吃火鍋，高興時還喝了點啤酒，第二天早上塊臉水腫到似豬頭，要飲大量水才可以消腫，從此以後飲食更小心。

很多鹽分高的食材，如加工製品、即食罐頭、薯片、杯麵和大量醬汁，甚至經常被忽略的餅乾、瓶裝番茄汁、中式粉麵的湯汁或帶鹽的果仁等都含高鈉。炎熱天氣下除了每日可飲約10至12杯水，大家還可以吃健康的蔬果來排鈉。

原來蔬果含有豐富的鉀，可以抵銷鈉的影響。世界衞生組織每日鉀攝取量為3,510毫克、美國膳食營養素參考攝取量（DRI）建議為4,700毫克。蔬菜中，每100克莧菜就有611毫克的鉀，其次就是558毫克的菠菜和567毫克的皇帝菜。水果方面，每100克的大蕉含499毫克的鉀，其次就是417毫克的番石榴、358毫克的香蕉等。在清洗蔬果時，要注意鉀質易於水中溶解，故不要長時間將食材在水中浸泡。

除了去水腫，鉀質亦有維持體液平衡、心跳、神經系統傳導等功能，若然長期缺乏鉀質，可能會感到疲倦、頭暈、抽筋等症狀。當然，腎功能有問題的你，要避免吸收過量的鉀質，以免對身體有負面影響。