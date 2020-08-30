Zoom必備！視像會議補品

鏡頭太朦？聲音超空洞？無論大人、小朋友，近期相信都要青Zoom、Google Meet進行視像會議、上課，可惜畫面、聲音的質素一般，今次就與大家試玩幾件升級小配件，讓線上會議的質素更加好。

第一件介紹的是Logitech Zone Wireless無線耳機，除了可以藍牙連接，亦可以透過USB接收器連接，手機、電腦都適用。耳機可以摺疊，耳罩表面設有音量調校、開始/結束通話等快捷鍵，同時內置無線充電功能。用家可以下載專用Apps，開關語音提示、調校EQ等。最特別是咪高峰拉下來就開啟收音，反上去就關閉收音，毋須在電腦上設定咪高峰。

不少家長都想和小朋友一起Zoom，但又不想在屏幕旁邊斜看的話，就推介Zoho Z15PT手提屏幕。尺寸為15.6吋，解像度達1080p，機身只有4mm厚，容易收藏。用法同一般屏幕相同，機側設有HDMI、USB-C等插口。實測以以USB-C將MacBook Pro及屏幕連接，由MacBook Pro供電，一插線屏幕就自動開機，Zoom畫面就同時出現在電腦以及手提屏幕上。Z15PT設有磁吸式保護套，可當作座枱支架，另有遙控方便調校光暗等設定。

平常線上會議時，必定要坐近電腦，局限了大家的位置。圓形的Jabra Speak 750內置360度全方位收音的咪高峰以及喇叭，無線連接範圍最遠可達30米，即使用家遠離電腦，單靠配件都可以進行免提對話。機面備有輕觸式按鍵，操作方便，同時提供10小時續航力。

嫌電腦鏡頭畫質太差，當然可以加裝外置鏡頭。Logitech Brio拍攝解像度高達4K，可以安裝在屏幕上方之餘，同時可以安裝在三腳架上，擺位更靈活。最方便是可以在專用程式設定鏡頭拍攝效果，例如畫面位置、廣角、變焦、光暗等。

小朋友在家中喧鬧，又不希望騷擾線上的同事的話，降噪咪高峰應幫到手。Asus新推出「AI降噪麥克風外接式音效卡」，配件一邊是Type-C插頭，並附送USB轉頭，可以連接手機、電腦甚至遊戲機，而另一邊就只需要連接一般有咪高峰的3.5mm耳機即可使用。官方表示獨家AI降噪技術，可以消除超過5,000種類型的環境噪音。實試配件確實可過濾環境雜音，當中以街道街道的效果最好。