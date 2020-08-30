回顧歷年十大港姐之最　最胸猛係佢！

最胸猛梗係擁有36F上圍嘅李珊珊啦！

今晚（30日）將會假將軍澳電視城舉辦2020香港小姐競選（第48屆），新一屆港姐冠亞軍將會誕生，唔經唔覺港姐已經陪伴大家48年，今日就同大家回顧十大港姐之最！

1.最美港姐

1977年當年只有19歲的朱玲玲奪得冠軍以及最上鏡小姐，其獨特高貴氣質令人留下深刻印象，加上她保養得宜，至今依然漂亮如昔，被譽為最美麗的港姐。

2.最靚混血

大美人李嘉欣是88年港姐冠軍，父親是葡國人，而媽媽則是上海人，身為中葡混血兒的她，是史上「最靚混血港姐」，同年她再奪國際華裔小姐冠軍同最上鏡小姐，被媒體一致稱呼為「大美人」，今年已經半百的她，從未走樣，美貌仍然Keep得住。

3.最胸猛

李珊珊96年連奪香港小姐冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎同才藝小姐四個獎項，成為四料港姐，而於《國際華裔小姐競選》亦奪亞軍，擁有36F上圍的她在當年的比堅尼環節「胸」震全場，被稱為「史上身材最好的港姐冠軍」。

4.最強殿軍

1979年鍾楚紅參選時只得梗頸四，之後她投身影壇發展，成為一線女星大受歡迎，。她主演的《秋天的童話》更成為了經典。

5.最好戲

1983年張曼玉奪得港姐亞軍及最上鏡小姐的，她在TVB拍完劇之後向外闖，在影壇大放異彩。創下香港金像獎五度封后的紀錄，後更先後憑《阮玲玉》及《Clean》分別獲封柏林影后及康城影后。

6.最強退選港姐

1987年邱淑貞於參選時，因被其他佳麗指控她下巴曾整容，最後不堪壓力而退選，之後她加入娛樂圈進軍影壇做「晶女郎」，在《赤裸羔羊》中性感大膽演出，成為一代性感女神，她亦憑此電影獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名。之後主演的《不道德的禮物》及《愈快樂愈墮落》都成為港產片經典。

7.裸照港姐

1993年參選時只有17歲的麥方喬（前名麥家琪）大熱倒灶五強不入，後來即流出了她的裸照轟動全港，最後她承認十五歲時被誘拍，其父更向高院申請禁令阻止裸照再被刊登。

8.最強學霸

1991年郭藹明以高學歷姿態參選，順利獲得冠軍，她是美國加州大學機械工程學碩士，歷年學歷最強的港姐。參選期間她因高衩泳衣導致走光，但仍大熱奪冠。

9.民選港姐

2012年朱千雪於全民投票選三甲中，原本走勢大熱可望奪冠，但最後因TVB冧server，令朱千雪變為季軍，故她被封為民選港姐。朱千雪現在已經退出娛樂圈，現職實習大律師，成為女Law霸。

10.最多獎

2001年參選的楊思琦，除了成為香港小姐冠軍，還同時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」等共六個獎項，成香港小姐競選史上獲獎最多的冠軍佳麗。