80年代科技結晶跑鞋　強勢回歸

大概是最美好的事物早於七、八十年代已經出現，所以即使相隔近半個世紀的今天，大家仍然好迷戀一些於當時誕生的經典鞋款。當中好似由adidas Originals於1984年推出的ZX系列，設計概念就將當時的創新科技融入慢跑鞋中，其跑鞋輪廓與色彩配搭為品牌開拓出全新的潮流版圖，從最初的ZX 500、ZX 700、ZX 800開始備受追捧，其後去到八十年代末加入TORSION穩定系統的ZX 8000及ZX 9000相繼面世更將整個ZX家族各型號人氣推向高峰，一直到九十年代adidas EQUIPMENT （EQT）系列接棒後，ZX系列才慢慢淡出，但其經典復古跑鞋地位絕對後無來者。

如果SUPERSTAR及STAN SMITH是adidas Originals六、七十年代最重要的代表作，那遲一點面世的ZX系列及EQT系列無疑就是品牌於八、九十年代的科技結晶。今年adidas Originals為迎接ZX系列強勢回歸，特別邀請一眾友好單位合力打造全新「A-ZX」企劃，於今年至來年陸續推出26款全新ZX聯名鞋款，向ZX「Thousand Series」致敬。第一波就率先有「R」ZX 1000 C RETRO、「S」ZX 8000 SUPERSTAR及「N」ZX 5000 NATIONAL PARK FOUNDATION登場，透過為鞋款注入前所未有的新穎特色設計，藉此去紀念ZX系列八十年代的輝煌歷史。

承先啟後一直是adidas Originals最核心精神，隨着ZX系列面世三十多年的演化推進，今年品牌就將以嶄新數位光學合成技術（Digital Light Synthesis）製成的4D中底、BOOST™中底及ADIPRENE X中底搭載到ZX經典輪廓之上，變奏出包括：ZX 2K BOOST、ZX 2K FLORINE、ZX ALKYNE、ZX 2K FLUX、ZX 2K 4D及DAY JOGGER共六款全新鞋款，科技感及舒適度同樣大幅度提升，絕對可以滿足新世代波鞋迷對於視覺及腳感各項不同的需求。